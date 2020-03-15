Avusturya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede Pazartesi gününden itibaren 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurdu.

Çin'den dünyaya yayılan ve 6 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Avusturya, çok konuşulacak bir karara imza attı. Avusturya hükümeti, tedbir kapsamında 5'ten fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı.

Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz, Pazartesi gününden itibaren 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini ve toplantıları yasakladığını bildirdi.

"VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOYUTLAMALI"

Şansölye Sebastian Kurz yaptığı açıklamada, "Avusturyalılar kendilerini soyutlamalı ve sadece birlikte yaşadıkları insanlarla vakit geçirmeli. Yurttaşlar, yiyecek-içecek alışverişi yapmak veya başkalarına yardım etmek dışında evlerinden ayrılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

EN DİKKAT ÇEKİCİ KARAR

Ülkede alınan bu karar, şimdiye kadar, kovid-19 nedeniyle toplantı ve programlarla ilgili dünyadaki en dikkat çekici karar olarak kayıtlara geçti.