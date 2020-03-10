Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
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Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı

Avusturya, koronavirüs salgını nedeniyle 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya ile olan sınırlarını kapatma kararı aldı. Ayrıca, ülkede toplu etkinlikler yasaklandı ve üniversiteler kapatıldı.

10.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:04
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avusturya, Avrupa'da koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vaka sayısının görüldüğü İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Ayrıca, ülkede toplu etkinlikler yasaklandı ve üniversiteler kapatıldı.

LİGLERİ İKİ HAFTALIĞINA DURDURMA KARARI ALINDI

Öte yandan, Avusturya Futbol Federasyonu, hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ligleri iki haftalığına durdurma kararı aldı.

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