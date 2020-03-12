Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti. Bir diğer haber de Polonya'dan geldi. Polonya'da da bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi. ÖLEN İLK KİŞİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302'ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Avusturya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti