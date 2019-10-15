Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi, "Türklere vatandaşlık verilmemeli" çağrısında bulundu

15.10.2019 17:22

Yaklaşık 180 bin Türk'ün yaşadığı Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçi Norbert Hofer bugün basın mensuplarının karşısına çıktı. Basın toplantısında Avusturya'da Barış Pınarı Harekâtı'na destek gösterisi yapan Türklerin fotoğrafını paylaşan siyasetçi, "Türklere vatandaşlık vermeyin" dedi.

GURBETÇİLERİN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının karşısına çıkarak gündemi değerlendiren Hofer, gazetecilere bir fotoğraf gösterdi. Hofer'in gösterdiği fotoğrafta ise Avusturya'da Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren bir grup gurbetçi görülüyordu.

"TÜRKLERE ARTIK VATANDAŞLIK VERİLMEMELİ"

Bu fotoğrafı gösteren Hofer, "Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu fotoğraf Türkiye'den insanların güvenilemez olduğunu gözler önüne seriyor çünkü onlar topluma entegre olmuyor. Türk kökenli insanlara artık vatandaşlık verilmemeli" dedi.

"KÜLTÜR YILI'NI İPTAL EDELİM" ÖNERİSİ

Hofer, konuşamasının devamında gelecek yıl Avusturya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek kültür yılına da değinerek, "2020 Avusturya-Türkiye Kültür Yılı'nı iptal etmeliyiz" dedi.