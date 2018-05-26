Avustralya: Malezya Yolcu Uçağının Düşmesinden Rusya Sorumlu

Avustralya: Malezya Yolcu Uçağının Düşmesinden Rusya Sorumlu

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Avustralya Uçak Kuala Lumpur Malezya Rusya Posted: 26 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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