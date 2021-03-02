Avustralya'daki evlilik programındaki yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi

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Avustralya'da yayınlanan Married At First Sight reality programı dördüncü bölümde sonlanırken, aynı formatta yapılan Love Island Australia programının ilk bölümünde yarışmacılar, yatakta ilişkiye girdi.

Akşam tüm yarışmacılar yatağa gittikleri sırada erkek yarışmacı Matt, yatağına girmek yerine Vanessa isimli kullanıcının yatağına girdi. Çift bir süre sonra odada diğer arkadaşlarına aldırmadan ilişkiye girdi. Programda bazı kadın yarışmacıların aynı anda iki erkek yarışmacı ile aşk yaşadıkları belirtildi.