Avustralya'daki evlilik programındaki yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi
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Avustralya'daki evlilik programındaki yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi

02.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:08

Avustralya'da yayınlanan Love Island Australia isimli evlilik programındaki iki yarışmacı kameralara aldırış etmeden kamera önünde ilişkiye girdi.

Avustralya'da yayınlanan Married At First Sight reality programı dördüncü bölümde sonlanırken, aynı formatta yapılan Love Island Australia programının ilk bölümünde yarışmacılar, yatakta ilişkiye girdi.

Akşam tüm yarışmacılar yatağa gittikleri sırada erkek yarışmacı Matt, yatağına girmek yerine Vanessa isimli kullanıcının yatağına girdi. Çift bir süre sonra odada diğer arkadaşlarına aldırmadan ilişkiye girdi. Programda bazı kadın yarışmacıların aynı anda iki erkek yarışmacı ile aşk yaşadıkları belirtildi.

Avustralya'daki evlilik programındaki yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi
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