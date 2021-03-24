Avustralya'da meydana gelen sellerde 2 kişi öldü

Avustralya'nın doğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

Avustralya'nın doğusunda şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, yetkililer Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 40 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'in kuzeybatısında selde mahsur kalan arabada bir kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, Queensland eyaletinde de devrilmiş bir kamyonetten bir cesedin daha çıkarıldığını belirtti.

Başbakan Scott Morrison, ağır yük helikopterlerinin, yiyeceklerin yetersiz kaldığı süpermarketlere taşınması için hazırlandığını belirtti.

Hükümet yetkilileri, selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla, yüzlerce askerin konuşlandırılacağını kaydetti.

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin "doğal afet bölgesi" ilan edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik