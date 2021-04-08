Avustralya'da mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin en az 35 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi
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Avustralya'da mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin en az 35 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak - Haberler | Güncel
Avustralya'da mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin en az 35 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Avustralya'da bir mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin, en az 35 bin yıl öncesinden kaldığı bildirildi.

Avustralya'da bir mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin, en az 35 bin yıl öncesinden kaldığı bildirildi.

ABC News'in haberine göre, gelişen tekniklerle yapılan incelemeler, 1990'ların başında yerel Mimbi topluluğunun yardımıyla Kimberley bölgesindeki Riwi mağarasında arkeologlar tarafından bulunan 8 aletin, 35 bin ila 46 bin yıl öncesinden kaldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, kanguru kemiğinden yapılmış aletlerin, bölgedeki sert iklim koşullarına dayanmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Sivri uçlu aletlerin, on binlerce yıl önce yerel halk tarafından reçine işlemek, sepet örmek, kuş ve balık avlamak için kullanılmış olabileceği kaydedildi.

Griffith Üniversitesinden Michelle Langley, bölgede kemikten aletlerin kullanıldığını bildiklerini ancak genellikle çoktan çürümüş olduklarından bu tür aletlere rastlamanın çok zor olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Ulucak

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