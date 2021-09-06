Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki engelli çocuk 4 gün sonra sağ olarak bulundu
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Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki engelli çocuk 4 gün sonra sağ olarak bulundu

Avustralya'da kaybolan 3 yaşındaki engelli çocuk 4 gün sonra sağ olarak bulundu
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde cuma günü kaybolan ve otizmli olduğu açıklanan 3 yaşındaki Anthony 'AJ' Elfalak isimli çocuk sağ olarak bulundu.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde cuma günü kaybolan ve otizmli olduğu açıklanan 3 yaşındaki Anthony 'AJ' Elfalak isimli çocuk sağ olarak bulundu.

Avustralya Yayın Kurumu'nda (ABC) yer alan habere göre, eyaletin Hunter Valley bölgesinde ailesinin 263 hektarlık mülkünde 3 Eylül Cuma günü ortadan kaybolan ancak kaçırıldığından da şüphelenilen Anthony 'AJ' Elfalak, dört gün sonra çalılıklarla kaplı engebeli arazide dere kenarında bulundu.

Ailesi, NSW Polisi, Eyalet Acil Servisi ve itfaiye ekipleri de dahil olmak üzere yüzlerce gönüllü tarafından dört gün boyunca gerçekleştirilen aramanın ardından bulunan otizmli ve konuşma engelli çocuğun sağlığının iyi olduğu açıklandı.

Anthony 'AJ' Elfalak'ın bulunmasını "mucize" olarak tanımlayan ve oğlunun helikopterdeki arama ekibi tarafından daha önce aranmış bir alanda su içerken görüldüğünü anlatan babası Anthony Elfalak, "Biraz pişik var, karıncalar tarafından ısırılmış, düşmüş ama yaşıyor. Annesinin adını duyar duymaz gözlerini açtı ve ona baktı, uykuya daldı. Yaşadığı çile dikkate alındığında makul bir durumda." ifadelerini kullandı.

AJ'nin kaçırıldığından endişe ettiklerini ancak bulanmasından dolayı büyük sevinç yaşamadıklarını belirten amcası Louis Elfalak da "Bu inanılmaz, herkes en kötüsünü düşünerek umudunu kaybetmeye başlamıştı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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