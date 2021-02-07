Avustralya'da dev timsahın köpekbalığını yediği anlar görüntülendi

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen dev timsahı görüntüledi.

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen dev timsahı görüntüledi. 4 metrelik tuzlu timsahının köpekbalığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Yvonne Palmer, Queensland'de Cardwell'de bir tuzlu su timsahının köpekbalığını yediği anları sosyal medyadan paylaştı. Palmer, 4 metrelik timsahın bir anda sudan çıktığını ve plajda gezinen küçük köpekbalığına aniden saldırarak yemeye başladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı