Avustralya'da dev timsahın köpekbalığını yediği anlar görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avustralya'da dev timsahın köpekbalığını yediği anlar görüntülendi

07.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:16
Avustralya'da dev timsahın köpekbalığını yediği anlar görüntülendi

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen dev timsahı görüntüledi.

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen dev timsahı görüntüledi. 4 metrelik tuzlu timsahının köpekbalığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu.

Yvonne Palmer, Queensland'de Cardwell'de bir tuzlu su timsahının köpekbalığını yediği anları sosyal medyadan paylaştı. Palmer, 4 metrelik timsahın bir anda sudan çıktığını ve plajda gezinen küçük köpekbalığına aniden saldırarak yemeye başladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Merve Dizdar Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Deniz Türüç Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avustralya'da dev timsahın köpekbalığını yediği anlar görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 17:18:42. #1.16#
title