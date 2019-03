Avukat Meltem Banko'nun Acı Günü

Ankara'da mesleki faaliyetlerine devam eden Rizeli Av. Meltem Banko'nun vefat eden babası Erol Banko'nun cenaze namazı, 29.03.2019 tarihinde Cuma Namazını müteakiben memleketi Rize Pazar Sahil Camisi'nde kılınmış; ardından merhum Erol Banko akrabalarının, dostlarının ve hemşehrilerinin yoğun katılımı ile Rize-Pazar Dernek Köyü'nde bulunan aile kabristanlığına defnedilmiştir.

EROL BANKO KİMDİR?

Erol Banko tüm eğitim hayatını Ankara'da geçirmiş olup Çankaya Lisesi (1-2) ve Ankara Atatürk Lisesi (Lise 3) akabinde, RCD Devlet Bursu (Regional Cooperation for Development) ile NED University of Engineering and Technology'den mezun olmuştur. Uzun yıllar Ankara'da mühendislik alanında hatırı sayılır çalışmalar yapmış olan Erol Banko 28.03.2019 tarihinde tedavi görmekte olduğu hastanede son nefesini vermiştir. Sevim Banko ile evli olan Erol Banko'nun Çiğdem Banko Erkan (Makine Mühendisi), Meltem Banko (Avukat), Zeynep Banko Önem (Elektrik & Maden Mühendisi), Egemen Banko( Uluslararası İlişkiler Öğrencisi-İngilizce), Galip Banko (Uluslararası İlişkiler Öğrencisi- Çince) isimli beş çocuğu bulunmaktadır.