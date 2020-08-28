Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne?
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Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne?

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, 3 Şubat'tan itibaren sürdürdükleri açlık grevi eylemine 10 Mart'ta ara verdi. Aytaç Ünsal ise başlattığı açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Peki, Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne? Avukat Aytaç Ünsal kimdir?

Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne?
28.08.2020 07:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 07:55

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Aytaç Ünsal 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde bulunuyor. DHKP-C silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla tutuklandı. Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kaç yaşında, nereli? Aytaç Ünsal olayı nedir? Avukat Aytaç Ünsal suçu ne?

AVUKAT AYTAÇ ÜNSAL KİMDİR?

ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, 3 Şubat'tan itibaren sürdürdükleri açlık grevi eylemine 10 Mart'ta ara verdi. Ünsal ise başlattığı açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Burhaniye T Tipi Cezaevi'nde bulunan Ünsal aylardır ölüm orucunu sürdürüyor. Adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik'i ise hayatını kaybetti.

AVUKAT AYTAÇ ÜNSAL SUÇU NE?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı davada, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Ebru Timtik'e 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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