Avrupa'nın 2022 Kültür Başkentleri Belli Oldu

British Time Out dergisi tarafından belirlenen sonuçlara göre, Esch-sur-Alzette (Lüksemburg), Kaunas (Litvanya) ve Novi Sad (Sırbistan) şehirleri, Avrupa Birliği'nin bu en prestijli unvanını bir sene boyunca taşıyacaklar.

Sürdürülebilir turizmi teşvik etmek açısından büyük önem taşıyan ve British Time Out'un seçimleriyle her sene iki ila üç arasındaki şehre verilen "Avrupa'nın Kültür Başkenti" unvanı, yalnızca şehirlerin kültürel gelişimini teşvik etmekle kalmayarak aynı zamanda sosyo-ekonomik olarak da uzun vadeli bir etki de yaratıyor.

Ödül İlk Kez Sırbistan'da

Müzeleri, galerileri ve etkinlikleriyle Sırbistan'ın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak öne çıkan Novi Sad, daha önce de 2019 senesinde "Avrupa Gençlik Başkenti" seçilerek ödüllere yabancı olmadığını ortaya koymuştu. Kentin ilk fahri vatandaşı Nikola Tesla'dan ilham aldığı bir programla ödülü kucaklayan Novi Sad şehri, farklı üslupların iç içe geçtiği karakteristik mimarisi, kırsal alanları, manastır kompleksleri, iyi korunmuş ekosistemi ve zengin gastronomi gelenekleriyle, "2022 Avrupa Kültür Başkenti" unvanını da gururla taşımaya hazır.

Novi Sad Artık Resmi Olarak Avrupa Kültür Başkenti

Jülyen takvimine göre yılbaşına denk gelen 13 Ocak tarihinde yapılan görkemli bir açılışla, Novi Sad artık resmi olarak Avrupa Kültür Başkenti görevini devraldı.

Şehir merkezindeki açılışa Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkovic'in yanı sıra Avrupa Birliği Sırbistan Delegasyonu Başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Sloven yönetmen Dragan Zivadinov'un "Zeniteum: 2022" adlı gösterisi ile damga vurduğu seremoni, şehrin kırk ayrı noktasında düzenlenen çeşitli müzik gösterileri ve sergi etkinlikleriyle 15 Ocak'a dek devam etti.

Yeni Kültür Programı: Yeni Köprüler İçin

"Avrupa'nın Kültür Başkenti" unvanını bir sene boyunca taşıyacak olan Novi Sad, Avrupa ile kurulacak yeni köprüleri temsilen geliştirdiği "Novi Sad 2022" programını "For New Bridges/Yeni Köprüler İçin" sloganı ile duyurdu.

İsimleri "Aşk Köprüsü", "Özgürlük Köprüsü", "Gökkuşağı Köprüsü" ve "Umut Köprüsü" olarak belirlenen projenin sanatsal konseptinde, Avrupa Birliği'nin temel değerlerini temsil eden konulara değinilmesi planlanıyor. Aynı zamanda 45 ayrı ülkeden 1700'den fazla sanatçı da, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirecekleri çeşitli etkinliklerle Novi Sad'ın hikayesini tüm dünyaya anlatmaya hazırlanıyor.

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