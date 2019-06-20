Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesi Ankara ve İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile görüşecek.
Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre İngiliz Andrew Dawson'un başkanlığındaki heyet İstanbul'daki İl Seçim Kurulu üyeleri ile de yine seçim öncesi görüşmelerde bulunacak.
Türkiye'nin daveti üzerine gelen heyet, Ankara'da yabancı diplomatik temsilciler, sivil toplum örgütleri ve medya temsilcileriyle de bir araya gelecek.
24 HAZİRAN'DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Seçim günü oy verme ve sayma işlemleri sırasında sandıklarda inceleme yapacak olan heyet, 24 Haziran'da bir basın toplantısı düzenleyerek ilk izlenimlerini kamuoyu ile paylaşacak.
Euronews'ün haberine göre; Seçimleri dokuz Kongre üyesi ile birlikte beş idari personel ve uzman izleyecek.
HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞLERDİ
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, mart ayı seçimlerinin ardından ve seçimin tekrarlanmasının ardından hükümeti eleştiren açıklamalar yapmıştı.