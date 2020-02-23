Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'
Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.
23.02.2020 03:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 03:36
Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com