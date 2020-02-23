: Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'

23.02.2020 03:36 | Son Güncelleme: 23.02.2020 03:36

Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.View on euronews

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