Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu
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Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Avrupa'da zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu. Norveç Sağlık Bakanlığı, salgının kontrol altına alındığını duyurdu.

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:31
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu

Koronavirüs salgını tüm dünyada can almaya devam ederken; Norveç, Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke oldu. Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki Kovid-19 (koronavirüs) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.

"SERT TEDBİRLER ALMASAYDIK"

Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç'te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. Höie, "Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık" değerlendirmesini yaptı.

59 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç'te koronavirüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi. 111 bin 299 kişiyle İskandinav ülkeleri arasında en çok Kovid-19 testi yapılan Norveç'te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edildi. 5 milyon 368 bin kişinin yaşadığı ülkede, 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu

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koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
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