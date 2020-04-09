Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
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Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor

Koronavirüs salgınının en fazla etkilediği kıta olan Avrupa'da hayat normale dönmeye başlıyor. Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre bu haftadan sonra "normalleşme için" hamleler yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda yasaklar kademeli olarak kaldırılırken, toplu alanların da açılmasına başlanacak.

09.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:07

Koronavirüs salgınının sarstığı Avrupa'da, birçok ülke normalleşme için tarih vermeye başladı. AB üyesi ülkelerden farklı bir strateji izleyen ve "toplu halde virüs kaparak" kurtulacağını düşünen İngiltere hariç birçok ülke normalleşme sürecinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Washington Üniversitesi IHME Enstitüsü, sadece İngiltere'de 66.000 kişinin koronavirüsten ölebileceğini açıkladı. Enstitü tüm Avrupa'da ölü sayısını ise 151.680 olarak tahmin etti.

NORMALLEŞME İÇİN İLK ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI

Ancak İngiltere haricindeki bir çok Avrupa ülkesinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı hızla düşüyor. Her ne kadar yaşlı ölümleri devam etse de birçok ülke normalleşme için ilk adımları atmaya başladı.

ALMANYA: PASKALYADAN SONRA

110 binden fazla koronavirüs vakasınınnın tespit edildiği Almanya'da yaklaşık 2300 kişi hayatını kaybetti. Bunların yaş ortalamaları ise 80. Yeni vaka sayısı düşerken, iyileşenlerin sayısında artış yaşanıyor. Yaklaşık bir aydır, sosyal mesafe kuralı uygulayan marketler, benzinciler, matbaalar, fabrikalar ve büfeler dışında her yeri kapatan Almanya; paskalyadan sonra önlemleri gevşetecek.Bazı okullar açılabilecek.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Hayat, önümüzdeki haftadan sonra yavaş yavaş normalleşecek. Futbol maçları ve kalabalık toplantılar için henüz erken" dedi.

İSVİÇRE: 26 NİSAN'DA BAŞLIYOR

İsviçre Meclisi, şu ana dek 22 bin 800 vakanın görüldüğü, 710 kişinin öldüğü ülkede önlemlerin 26 Nisan'dan başlayarak azaltılmasına karar verdi. 26 Nisan'dan sonra adım adım önlemler gevşetilecek. Önümüzdeki hafta, hangi kuralların kaldırılacağı açıklanacak. Önlemler gevşetilse de bazı alanlarda maske kullanımı şart olacak. Ülkede krize giren hava yolları ve küçük işletmelere yardım ise tartışılıyor.

FRANSA: MACRON PAZARTESİ AÇIKLAYACAK

Koronavirüsün İtalya, İspanya ve İngiltere gibi en sert vurduğu ülkelerden biri olan Fransa'da, önlemlerin yumuşatılma kararı Pazartesi günü açıklanacak. Fransa lideri Macron, diğer AB üyesi ülkelerle görüştükten sonra açıklama yapacak. Ülkenin bazı yerlerde gece 20.00'den sonra, bazı yerlerde 22.00- 05.00 arası sokağa çıkmak yasak. Yasak, insansız hava araçlarıyla kontrol ediliyor.

İNGİLTERE: FELAKET OLABİLİR

Şu ana dek 62 bin 000 vakanın olduğu, 7 bin 200 kişinin can verdiği ülkede adeta kaos hakim. Washington Üniversitesi, Ada'da ölü sayısının 66 bini bulacağını öngörürken, ülkede normalleşme için belirli bir tarih yok.

AVUSTURYA: SALI GÜNÜ CANLANIYOR

Yaklaşık 13 bin kişinin virüse yakalandığı ve 280 ölümün yaşandığı ülkede, normalleşme adımları atılıyor. 14 Nisan'dan sonra küçük iş yerleri, dükkanlar, inşaat malzemeleri ve içecek satan yerler açılacak. 1 Mayıs'tan sonra mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaförler açılacak. 13 Mayıs'tan sonra toplu taşıma araçlarında maske mecburiyeti getirilecek. Otel ve restoranlar 15 Mayıs'tan sonra kapılarını açacak. Her türlü büyük toplantıya ise haziran sonunda izin verilecek.

BELÇİKA: 19 NİSAN'DA NORMALLEŞİYOR

Belçika'da virüsten şu ana kadar 2 bin 240 ölüm gerçekleşti. Başbakan Sophie Wilmes, kısıtlamaların 19 Nisan'a kadar süreceğini açıkladı. Hükümet, 3 Mayıs'a kadar önlemleri uzatabilecek.

HOLLANDA: 28 NİSAN'DA AÇIYORUZ

Yaklaşık 21 bin vaka ve 2 bin 250 ölümün görüldüğü Hollanda'da, 15 Mart'ta başlayan sıkı önlemler, 28 Nisan'dan itibaren normalleşmeye başlıyor. Bu tarihe kadar restoranlar, ckafeler, müzeler, kuaförler kapalı kalacak. Büyük toplantılar salonları, eğlence yerleri 1 Haziran'dan sonra açılacak. Almanya- Hollanda sınırı ise hep açık tutulacak.

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
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