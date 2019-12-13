Avrupa'nın en fazla kadın cinayeti işleyen ülkesi Romanya oldu

13.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:34

Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa'da 2018 yılında 121 kadın öldürülürken, Almanya'da ise aynı yıl 112 kadının eşleri ya da eski eşleri tarafından katledildiği açıklandı. Bu ülkeleri 84 kadın cinayetiyle Romanya takip etti. Ancak Romanya, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında 4.3'lük oranla Avrupa'nın en fazla kadın cinayeti işlenen ülkesi oldu.

ÖLÜMLER ARTIYOR

Romanya Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Tanıtım Merkezi'nin (Centrul Naıonal DE Evaluare Şı Promovare A Strıı De Sntate) polis kaynaklarından derlediği verilere göre, ülkede 2018 yılında 18 bin kadın aile içi şiddete maruz kalırken, 2017 yılında meydana gelen 20 bin 531 aile içi şiddet vakasında da 46 kadın öldürüldü. 2016 yılında şiddet kurbanı kadınların sayısı 57 oldu.

SALDIRGANLAR KADINLARIN MEVCUT YA DA ESKİ EŞLERİ

Söz konusu aile içi şiddet vakalarında saldırganların yüzde 92'sini mevcut ya da eski eş olmak kaydıyla erkekler oluştururken, mağdurların yüzde 76'sı kadınlardan, yüzde 4'ü de çocuklardan oluşuyor. Aile içi şiddete ilişkin kayıtların 2014 yılından itibaren tutulmaya başlandığı Romanya'da aile ve akrabalar dışında üçüncü kişilerce kadına uygulanan şiddete ilişkin net bir veri ise bulunmuyor.

ÜLKEDE 73 SIĞINMA EVİ MEVCUT

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın araştırma sonuçlarına göre ise Romanya'da 15 yaş ve üstü kadınların yüzde 30'u hayatlarının bir evresinde fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Şiddet mağduru bu kadınların yalnızca yüzde 23'ü olayı polise bildirirken faillerin çoğu, kadınların yakınları oluyor. Kadınların yüzde 32'si ise cinsel tacize maruz kaldıklarını belirtti. Aynı araştırmada, kadınların yüzde 24'ünün ise 15 yaş ve daha öncesinde fiziki ve cinsel şiddete maruz kaldıkları belirlendi. Ülkede kadına yönelik psikolojik şiddet oranının ise yüzde 30 ila 39 arasında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıldıkları eşleri ya da eski sevgilileri tarafından tacize ve takibe maruz kalan Romen kadınların oranı da yüzde 8. İstanbul Sözleşmesi'ni 2016 Eylül ayında imzalayan ülkede 828 yatak kapasiteli 73 sığınma evi faaliyet gösteriyor.

2019'DA EN AZ 130 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ

Fransa, 2019 yılında en fazla kadın cinayetinin yaşandığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı. Ülkede 2019 yılında Kasım sonu hükümet verilerine göre en az 130 kadın cinayeti işlendi. En son 23 Kasım'da eşi tarafından öldürülüp ormana atılan kadının cinayeti ile sarsılan Fransa'da geçtiğimiz yıllara göre kadın cinayetlerinin arttığı öğrenildi.

KADINLARI DİNLEMEK İLE YETİNİYORLAR

Fransa'da kadın cinayetlerinin artışı ve 2019 yılının ağır bilançosu vatandaşların tepkisini çekti. 2018 yılında 121 olan sayının 2019'da yıl sonu olmadan 130'u bulması ülkede çapında yürüyüşlere sebep oldu. Hükümetin kadın cinayetlerine karşı adımlar atmasını isteyen kadın hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, yıl içerisinde on binlerce kişinin katıldığı bir çok yürüyüş düzenledi. Tepkilere cevaben hükümet yeni bir kadına şiddet telefon hattı oluştururken, ilk günlerinden itibaren verimsiz olmakla eleştirilen telefon hattı, "kadınları dinlemekle yetindiği" sebebi ile yetersiz görüldü. Her 3 günde 1 kadın cinayetinin işlendiği Fransa'da kurbanların yüzde 22.4'ünün 30-39 yaş, yüzde 17.2'sinin 40-49 yaş, yüzde 15.5'inin 20-29 yaş aralığında olduğu belirlendi.

KADINLARIN EN BÜYÜK DERDİ " CİDDİYE ALINMAMAK"

Cinayet zanlılarının yüzde 32.8'inin intihar ettiği açıklanırken, kurbanların yüzde 49.1'inin daha önce şiddet gördüğüne yönelik herhangi bir makama başvuruda bulunmadığı öğrenildi. Kadınların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de polise şikayet ederken ciddiye alınmamak. Şiddet gördüğü için polisten yardım isteyen kadınlara polis memurlarının olumsuz ve ilgisiz cevapları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tesadüfen dinlediği bir çağrı merkezi konuşmasında da gözler önüne serilmişti.

"BÖYLE SORUNLAR İÇİN YARDIM EDEMİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından boğazı kesilen 39 yaşındaki Stephanie'nin en son aradığı yerin polis hattı olduğu, memurlara "eski eşim kapımı zorluyor, yardım edin" dediği ve polis memurundan "böyle şeyler için gelmiyoruz hanımefendi" cevabını aldığı öldürüldükten sonra ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA