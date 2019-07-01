Avrupa Birliği, Elektrikli Otomobillerin Yapay Motor Sesi Çıkarmasını Zorunlu Kıldı

Elektrikli motora sahip olan otomobiller, dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Hem yakıt tüketiminin az olması hem de elektriğin çevreyi kirletmemesi, hem devlet yönetimleri hem de müşteriler tarafından fazlasıyla ilgi çekiyor. Ancak bu elektrikli otomobillerin avantajlarının yanı sıra yetkililerin dezavantaj olarak gördükleri bir özelliği de var; fazlasıyla sessiz olmaları. Avrupa Birliği'ne göre elektrikli otomobiller, fazla sessiz oldukları için hem çevrelerindeki diğer araçlar hem bisikletler hem de yayalar tarafından duyulmuyordu ve bunun riskleri de büyüktü. Konuyla ilgili bir yasa tasarısı üzerinde çalışmalarını tamamlayan Avrupa Birliği, bugün itibariyle bu yasayı uygulamaya başladı. Böylelikle elektrikli otomobil ve minibüslere, AVAS olarak isimlendirilen ve araçlarda belli seviyedeki bir sesin oluşumu sağlayan teknolojiye sahip olma zorunluluğu getirildi.

Bu yasa dahilinde tüm elektrikli otomobil ve minibüsler, sahip olacakları AVAS teknolojisiyle hareketleri halinde belirli bir seviyede ses çıkaraklar. Mekanik bir motor sesine benzeyen bu ses, araçlar saatte 19 kilometre ile giderken bile duyulabilecek. Böylece araçların hareket halinde olduğu çevredeki yayalar, diğer araçlar ve bisikletler tarafından anlaşılabilecek.

Bu yasayla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Ulaştırma Bakanı Michael Ellis; temiz bir çevreyi desteklediklerini belirterek bu teknojiden herkesin yararlanmasının önemli olduğunu, bu bağlamda hem görme engelli insanların hem de çevredeki diğer trafiğin güvenliğinin sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini, bu yasayla birlikte araçların sahip oldukları seslerin özellikle yayaların, araçların hareketini anlama noktasında fayda sağlayacağını ifade etti.

Bu kanun ayrıca otomobil üreticilerine 2021 yılına kadar süre veriyor. Üreticiler bu sürenin sonuna kadar mevcut ve yeni araçlarını AVAS sistemi ile donatmak zorundalar. Ayrıca bir araç kullanıcısı, trafikte böyle bir riskin olmadığı olmadığı otoban gibi yollarda AVAS sistemini tamamen kapatabilecek ya da ses seviyesini ayarlayabilecek.