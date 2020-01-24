: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir

24.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:11

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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