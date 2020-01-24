Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Elazığ'daki 6.5'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
24.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:11
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.