Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin açıklamasına göre, Elazığ'daki 6.5'lik depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

24.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:11
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir

'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Sismoloji Merkezi yayınladığı haritada, depremden etkilendiği bildirilen bölgeler görselleştirildi. Merkezin açıklamasına göre, depremin 120 milyon kişi tarafından hissedilmiş olabileceği tahmin ediliyor.


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: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi: Depremi 120 milyon kişi hissetmiş olabilir
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