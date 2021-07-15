Avrupa Adalet Divanı, şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine karar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Adalet Divanı, şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine karar verdi

Avrupa Adalet Divanı, şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine karar verdi
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliğinde (AB) şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliğinde (AB) şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetti.

Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan Müslüman kadınların getirdiği iki davayla ilgili kararını verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.

Söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, ulusal mahkemelerin üye ülkelerin özel koşullarını dikkate alabileceği belirtildi.

2017 tarihli başka bir kararda da Adalet Divanı, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanların başörtüsü ve diğer görünür dini semboller takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti. Söz konusu karar, büyük tepkiye yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Mehmet Topal Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Adalet Divanı, şirketlerin belli koşullarda çalışanların başörtü takmasını yasaklayabileceğine karar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:59:12. #1.16#

title