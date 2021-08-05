Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Avrasya Tüneli'nin Fatih girişinde diğer araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Avrasya Tüneli'nin Fatih girişinde diğer araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sürücü A.A. (47) yönetimindeki otomobil, Fatih Katip Kasım Mahallesi Kenndy Caddesi Avrasya Tüneli girişinde kontrolden çıktı. Polis uygulama noktasındaki trafik dubalarına vuran araç, seyir halindeki 3 otomobile çarpıp takla atarak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan A.A'yı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak otomobillere çarpıp takla atması yer alıyor.

Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
15 Temmuz'da gözünü kaybeden gazi Fatih Orhan 3 kişinin bıçaklı saldırısında can verdi
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Ümit Dündar Mustafa Varank
Magazin Gülşen Demet Akalın Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrasya Tüneli girişinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:53:14. #1.16#

title