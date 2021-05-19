AVM'ler saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri nedir? AVM kaçta kapanıyor?

AVM'ler saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri nedir? AVM kaçta kapanıyor? Soruları 19 Mayıs'ta vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. 17 günlük tam kapanma döneminin ardından İçişleri Bakanlığı yenii genelgeyi yayınladı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla birlikte ise AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri merak edildi. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri nedir? AVM kaçta kapanıyor?

AVM'ler saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri nedir? AVM kaçta kapanıyor? Soruları 19 Mayıs'ta vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. 17 günlük tam kapanma döneminin ardından İçişleri Bakanlığı yenii genelgeyi yayınladı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olmasıyla birlikte ise AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri merak edildi. Peki, AVM'ler saat kaçta açılıyor? 19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM çalışma saatleri nedir? AVM kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

AVM'LER SAAT KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme takvimi genelgesinde AVM'lerin faaliyet durumları hakkında şu maddeye yer verildi:

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

19 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?

19 Mayıs bugün AVM'ler 10.00-20.00 saatleri aralığında hizmet verecek.

AVM'LER HAFTA İÇİ 10.00-20.00 SAATLERİNDE AÇIK OLACAK

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADEMELİ NORMALLEŞME TAKVİMİ GENELGESİ

• Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir

• Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

• Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

• Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

• Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL