Avm'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası

04.10.2019 11:45

BAŞAKŞEHİR'de bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivende ayak parmakları kopan 5 yaşındaki çocuğun ailesi, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yürüyen merdiven dehşetinin yaşandığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

AVM'DE DEHŞETİ YAŞADILAR

Olay, 14 Nisan'da Başakşehir'de bir AVM'de meydana gelmişti. Özel bir okulda öğretmen olan anne Eda Özcan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte AVM'nin zemin katına inmek için bindikleri yürüyen merdivende dehşeti yaşamıştı. Yürüyen merdivenden inmek üzereyken 5 yaşındaki çocuğun ayağı, basamaklar arasındaki bölüme sıkışması sonucu sağ ayak iki parmağı kopmuştu. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun parmakları yerine dikilemezken, anne Eda Özcan, AVM'deki sorumlulardan şikayetçi olmuştu.



"BİLİRKİŞİ MERDİVEN FİRMASINI KUSURLU BULDU, İTİRAZ ETTİK"

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken, aile Avukat Erkan Kavak aracılığıyla AVM'ye 200 bin liralık tazminat davası açtı. Avukatı Erkan Kavak, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda kusurun yalnızca merdiven firmasına bulunduğunu belirterek, "Müvekkilime ve bina sahiplerine kusur bulunmamıştır. Biz buna itiraz ettik. Sadece merdiven şirketi değil, bina sahibi de aynı zamanda kusurludur. Müvekkilimizin ise hiç kusuru yoktur. İtirazımızı ettik, yeni bir rapor alınacak" dedi.

200 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Kavak, "Müvekkilimiz nezdinde doğan ve ilerde doğacak maddi ve manevi zararların tazminini temin maksadı ile yetkili mahkemeye tazminat davamızı açtık. Şimdilik 200 bin liralık manevi tazminat açtık. Dava sürecinde alınacak bilirkişi raporunda belirlenecek miktara göre maddi tazminat hakkımızı saklı tutarak davamızı açtık" diye konuştu.

"HİÇ BİR BEDEL İKİ PARMAĞIN KARŞILIĞI DEĞİLDİR"

AVM'lerin merdiven, asansör, elektrik tesisatı, havalandırma gibi ekipmanların sürekli olarak kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Avukat Erkan Kavak, "Müvekkilimiz böyle vahim bir yaralanma nedeniyle ıstırap çekmiştir. Bundan sonraki hayatında da iki parmağı kopmuş biri olarak yaşayacak. Bu yaşam sevincini mutlaka olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle bir nebze olsun manevi olarak tatmin edilmesi gerekmektedir. Hiçbir bedel iki parmağın karşılığı değildir ama bir nebze olsun azaltmak için manevi tazminat talebimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI

5 yaşındaki çocuğun ayağının yürüyen merdivene sıkışma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde, yürüyen merdivenlerden babasının elini tutarak inen 5 yaşındaki çocuğun merdiven bitiminde ayağı mekanizmaya sıkışıyor. Çocuğu, babası ve annesi çekerek kurtarıyor. Daha sonra baba, çocuğunu kucağına alarak alışveriş merkezinin revirine götürüyor. Bu sırada panik olan anne, diğer büyük oğluna sarılarak ağlıyor. İlk müdahalesi revirde yapılan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Çocuğun kopan iki parmağına ise merdivenin sökülmesi sonucu ulaşılıyor. Parmakları alan baba, hastaneye götürmek için koşarak uzaklaşıyor.



Kaynak: DHA