Avengers Filminden Beklenen 1,5 Milyar Dolarlık Hasılat Dudak Uçuklattı

Sinema severlerin uzun süredir beklediği Avengers (Yenilmezler) serisinin son filmi 'Avengers: Endgame' tüm dünyayla aynı anda dün Türkiye'de de vizyona girdi. Marvel Sinematik Evreni'nde bir devrin kapanışını yapacak olan filmin hafta sonu Amerika'da ve tüm dünyada yapacağı hasılat beklentisi dudak uçuklattı.

SİNEMA SALONLARINA AKIN ETTİLER

'Avengers Infinity War'da dünyadaki insanların yarısını yok eden Thanos'u yenmek için bir kez daha güçlerini birleştiren Avengers ekibini ilk günden beyazperdede izlemek isteyen sinema severler salonlara akın etti. Endgame'in ön satışlarının bir önceki film Infinty War'un 5 katı olduğu söyleniyor

EN İYİ AÇILIŞ YAPACAK FİLM OLACAK

Hollywood'daki sinema sektörünün uzmanlarına göre Avengers Endgame, bu hafta sonu 300 milyon dolar hasılat yaparak 257 milyon dolarla rekoru elinde bulunduran Avengers Infinity War'u geçip, gişede tüm zamanların 'En İyi Açılış Yapan' filmi olacak. Avengers Endgame'in tüm dünyada ilk hafta sonu hasılatının ise 1 milyar dolara ulaşabileceği iddia ediliyor.

10 GÜNDE 1,5 MİLYAR DOLAR

Sektör uzmanları özellikle Çin'den gelecek gişe rakamlarıyla Endgame'in Amerika dışında 650-700 milyon dolar bir hasılat elde edebileceğini böylece de 1 milyar dolar barajını en hızla açan film olacağını söylüyorlar.

Star Wars-Force Avakens'ın 119 milyon dolarlık 'tek günde en çok hasılat yapan film' rekorunu kırmasına kesin gözüyle bakılan Avengers Endgame'in 10 günde 1,5 milyar dolar hasılat yapması bekleniyor.