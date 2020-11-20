Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu
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Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

20.11.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:41
Avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Malkara ilçesinde avda arkadaşının silahla yanlışlıkla vurduğu kişi yaralandı.

Malkara ilçesinde avda arkadaşının silahla yanlışlıkla vurduğu kişi yaralandı.

Teteköy Mahallesi'nde M.K. ve B.E. domuz avına çıktı.

Ormanlık alanda domuz vurmak isteyen B.E.'nin silahından çıkan saçmalar, arkadaşı M.K.'nin göğsüne, kasık bölgesine ve baldırına isabet etti.

Yaralanan M.K. arkadaşı tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.K. buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ N.K.Ü Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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