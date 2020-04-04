Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerine maskesiz kimselerin alınmayacağını duyurmasının ardından Avcılar'daki bir pazar yerinden gelen görüntü dikkat çekti. Pazardaki kalabalık sosyal mesafe kuralını ihlal ederken bazı vatandaşların da alışverişini maskesiz bir şekilde yaptıkları görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Avcılar'da kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk gününde çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü.

Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebzeleri elleyerek seçti.Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında en son, marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığı açıkladı. Ancak yasağın ilk gününde Avcılar'da kurallara uyulmadı. Talatpaşa Caddesi'nde kurulan pazar alanındaki kalabalık dikkat çekti.

MASKE TAKMAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Pazara gelenlerin birçoğu maske takmazken, sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Polis ekipleri maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ÜRÜNLERİ ELLEYEREK SEÇTİLER

Öte yandan bazı tezgahlarda müşterilerin sebze ve meyveleri elleyerek seçtikleri görüldü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam üzeri yaptığı konuşmada koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurmuştu. Erdoğan "Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İşte semt pazarından gelen o görüntüler;

Kaynak: DHA