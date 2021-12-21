Avcılar'da yaşlı adam bisikletle 5 metre yükseklikten dereye uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da yaşlı adam bisikletle 5 metre yükseklikten dereye uçtu

Avcılar'da yaşlı adam bisikletle 5 metre yükseklikten dereye uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da yaşlı bir adam bisikletle 5 metre yükseklikteki dereye düşerek ağır yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da yaşlı bir adam bisikletle 5 metre yükseklikteki dereye düşerek ağır yaralandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi G-653'üncü sokak üzerinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı bir adam kanalizasyon deresinin yanında bisikletle seyir halindeyken dengesini kaybetti. Adam, korkulukları kopuk olan dereye 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Adamın dereye düştüğünü gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan yaşlı adamı yukarı çıkararak ambulansla hastaneye sevk etti. Adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor. - İSTANBUL

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor

Kayıp gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor

 Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

Sahte içkiden hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadının kocası, o anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title