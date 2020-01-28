Yoldan çıkan kamyon, lüks aracın üstüne düştü
Haberler » Güncel » Yoldan çıkan kamyon, lüks aracın üstüne düştü - Haber

Yoldan çıkan kamyon, lüks aracın üstüne düştü

Avcılar - Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Yuvarlanan kamyon sitenin bahçesindeki aracın üzerine düştü.

28.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:34
Yoldan çıkan kamyon, lüks aracın üstüne düştü

- TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak bir sitenin bahçesine uçtu. Taklalar atarak lüks bir aracın üzerine düşen kamyon, güvenlik kameralarına yansıdı.

BARİYERLERE VURDU, SİTENİN BAHÇESİNE UÇTU

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Bahçeşehir TEM Bağlantı yolunda yaşandı. Ramazan Karadağ idaresindeki 34 HS 9665 plakalı kamyon, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kazanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyon, yolun alt tarafından bulunan sitenin bahçesine uçtu.

ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Taklalar atan kamyon, bahçedeki lüks bir cipin üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü Ramazan Karadağ hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Akıllara durgunluk veren kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bariyerleri aşarak yuvarlanan kamyon, sitenin bahçesindeki cipin üzerine düşüyor. Kazanın ardından yardıma koşan vatandaşlar sürücüyü şoför mahallinden çıkarmaya çalışıyor. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıyor.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Yoldan çıkan kamyon, lüks aracın üstüne düştü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler