Yoldan çıkan kamyon, lüks aracın üstüne düştü
Avcılar - Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Yuvarlanan kamyon sitenin bahçesindeki aracın üzerine düştü.
Avcılar - Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bariyerleri aşarak bir sitenin bahçesine uçtu. Taklalar atarak lüks bir aracın üzerine düşen kamyon, güvenlik kameralarına yansıdı.
BARİYERLERE VURDU, SİTENİN BAHÇESİNE UÇTU
Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Bahçeşehir TEM Bağlantı yolunda yaşandı. Ramazan Karadağ idaresindeki 34 HS 9665 plakalı kamyon, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Kazanın şiddetiyle bariyerleri aşan kamyon, yolun alt tarafından bulunan sitenin bahçesine uçtu.
ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Taklalar atan kamyon, bahçedeki lüks bir cipin üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü Ramazan Karadağ hastaneye kaldırıldı.