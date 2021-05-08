AVCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, BANKA ŞUBESİNE GİRDİ; 2 YARALI
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AVCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, BANKA ŞUBESİNE GİRDİ; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da seyir halindeyken önündeki otomobile arkadan çarparak savrulan otomobil, banka şubesine girdi.

AVCILAR'da seyir halindeyken önündeki otomobile arkadan çarparak savrulan otomobil, banka şubesine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, banka şubesinde hasar meydana geldi.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde yaşandı. D-100 Karayolu'nda 34 DNL 136 plakalı otomobili ile Beylikdüzü yönüne ilerleyen Musa Çelik, Sıhhiye Sokak kavşağında önünde giden Samet Bostancı yönetimindeki 34 DZF 443 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çelik'in otomobili savrularak yan yolda bulunan bir banka şubesine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Banka şubesinde ise hasar meydana geldi. Kaza sonrası çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, bankaya giren otomobil içeriden çıkarılarak diğer araçla birlikte çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AVCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, BANKA ŞUBESİNE GİRDİ; 2 YARALI
AVCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, BANKA ŞUBESİNE GİRDİ; 2 YARALI
AVCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, BANKA ŞUBESİNE GİRDİ; 2 YARALI
AVCILAR'DA ÖNÜNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN OTOMOBİL, BANKA ŞUBESİNE GİRDİ; 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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