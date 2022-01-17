Avcılar'da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu - Haberler
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Avcılar'da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu

Avcılar'da hafta sonu okulda mahsur kalan kızları kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da okulda hafta sonu kursundan sonra yemek yiyen 2 kız öğrenci, zil çalmasını duymayıp okulda mahsur kalınca itfaiyeyi aradı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da okulda hafta sonu kursundan sonra yemek yiyen 2 kız öğrenci, zil çalmasını duymayıp okulda mahsur kalınca itfaiyeyi aradı. Korkup gözyaşlarına boğulan kızlar bir görevlinin yönlendirmesiyle içeriden kapıyı açıp dışarı çıktı. Uzun süre gözyaşı döken kızları polis ekip arabasıyla evine bıraktı.

Olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda dün akşam 17.15 sıralarında yaşandı. Cumartesi günü kurs sonrası yemeğe dalan 2 kız çocuğu bir süre sonra okulun kapandığını fark edip dışarıya çıkmaya çalıştı. Kızlar okulun kapılarının kapandığını görünce büyük şok ve korku yaşadı. Cep telefonu ile kendilerini kurtarması için itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, okulda camda ağlayarak kendilerini bekleyen kızları önce bir süre teselli etti. Kızlar yan okula yönlendirilerek içeriden açılan başka bir kapıyı açarak dışarı çıktı. Korkudan gözyaşlarına boğulan 2 kız olay yerine gelen polis tarafından ekip otosu ile evlerine bırakıldı. - İSTANBUL

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Haber

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