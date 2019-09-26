Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden Avcılar'daki cami de etkilendi. Depremin şiddetiyle birlikte cami minaresi yıkıldı.

26.09.2019 14:54
Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depremden Avcılar'daki bir cami minaresi zarar gördü.

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Deprem büyük bir infial yaratırken, Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

"BİR KİŞİ PANİKLE PENCEREDEN ATLADI"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda Avcılar'da bir can kaybımız yok. Hasar bilgisi gelmedi ama mutlaka olmuş olabilir. Sadece bir vatandaşımız panikle birlikte pencereden atlamış ve ayağı kırılmış. İnşallah başka bir yaralanma veya kayıp haberi almayız." dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)

  • TIRCI OSMAN:
    yok abi biz sandalda balık tutuyoduk, sandal hep sallanıyo zaten abi anlayamadık, baya balık tuttuk abi
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ASABİ:
    İSTANBULLU HEMŞERİLERİM BUNDAN SONRA ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR BU GAYET NORMAL 99 DEPREMİNDE OLMUŞTU BÖYLE BİR DURUMDA PANİK YAPMADAN DEPREM TOPLANMA ALANLARINA GİDİNİZ . EFENDİM. . . NE DEDİNİZ? . . . ORALARA ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ PLAZALARLAMI DOLDURDULAR? GİDECEK BİR YER KALMADIMI?TELAŞLANMAYIN CANIM DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ . O ZAMAN MEZARLIKARA GİDİN ORALARADA HERHALDE BİNA DİKMEMİŞLERDİR.
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • TIRCI OSMAN:
    İstanbulda çok zarar var abi, iki tane habercinin kafasına minare düşmüş abi, binlerce dolarlık kamara kırılmış abi, şimdi altı ay çalışsa parasını ödiyemez abi, camini bahçesinde su içiyolarmış abi
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.