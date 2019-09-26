Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

26.09.2019 14:54

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depremden Avcılar'daki bir cami minaresi zarar gördü.

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Deprem büyük bir infial yaratırken, Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

"BİR KİŞİ PANİKLE PENCEREDEN ATLADI"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda Avcılar'da bir can kaybımız yok. Hasar bilgisi gelmedi ama mutlaka olmuş olabilir. Sadece bir vatandaşımız panikle birlikte pencereden atlamış ve ayağı kırılmış. İnşallah başka bir yaralanma veya kayıp haberi almayız." dedi.