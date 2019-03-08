Trans Birey CHP'nin İlçe Yönetimine Girdi

CHP'nin Avcılar İlçesi'nde yerel seçim öncesi görülen rahatsızlıklar ve istifaların ardından yedek listede bulunan partinin trans bireyi Niler Albayrak yönetim kuruluna girdi. CHP'nin ilk trans birey yöneticisi Albayrak, "Bu benim ve arkadaşlarım için bir gurur. Ne kadar eleştirsem de, kızsam da sonuçta partim. Teşekkürler" dedi.

CHP Avcılar İlçe örgütünde geçen ayın sonunda belediye meclis üye aday listesinin açıklanması ardından görülen rahatsızlık sonucu 8 yönetici istifa etti. Parti tüzüğü uyarınca istifa eden üyelerin yerine yedekler, yönetim kurulu asil listesine alındı. Bunlar arasında daha önce İstanbul 3'üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı, Merkez Mahallesi'nin trans delegesi seçilen Niler Albayrak'ın da adı yer aldı.

CHP'NİN İLK TRANS YÖNETİCİSİ ÜNVANINI ALDI

CHP İlçe Başkanı Hasan Şeker tarafından Niler Albayrak'a gönderilen 2019/21 sayılı yazıda, "CHP Avcılar Yönetim Kurulu görevinden istifa eden Duran Meşeci, Seçkin Karakaya, İsmail Dağlı, Esengül Bakar, Sadiye Özgür, Mümin Refref, Deniz Baykara, Cesim İnce'nden boşalan asil yönetim kurulu üyeliğine parti tüzüğümüzün 29. Maddesi gereği sizin çağrılmanız, 03.03.2019 tarih ve 61 sayılı karar ile belirlenmiş olup, tarafınıza tebliğ olunur" denildi.

Kararı lisan öğrenmek için gittiği yurt dışında öğrenen ve bunun kendisi için süpriz olduğunu, yakında döneceğini belirten Niler Albayrak, daha önce zaman zaman eleştirdiği, tepki gösterdiği CHP'nin 'İlk trans yöneticisi' unvanını elde ettiğini söyledi.

"BİZLER DE VARIZ, BU HAYATTAYIZ"

Albayrak, geçen yılın Ağustos ayında trans birey cinayetlerine üzerine kefen giyerek tepsi gösterir, 2017'de parti delegesi seçilirken, "Bizler de varız; bu hayattayız. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Önümüzün kesilmemesini, bizlerin de aslında hayatımızda her şeyi başarabileceğimizi ispat etmek istiyorum. Yoluma daha fazla çalışarak daha fazla başarılar elde ederek devam etmek istiyorum" demişti.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 1965 yılında dünyaya geldiğini DHA muhabirine anlatan Albayrak, hedeflerini şöyle anlatmıştı:

"Bugüne kadar İHD'nin yanı sıra birçok derneğin üyeği bulunduğunu, çok fazla ezilen, toplumdan dışlanan, yok sayılan, ezilen transları temsil etmek için yola çıktım. Biz trans kadınların 1-0 geriden devam eden hayatımızı en azından beraberliğe getirebilmek için bu yarışta olmam gerektiğini düşündüm. Avcılar'da mahalle delege seçimine girdim. Örgütün de teveccühü ile merkez mahallesi delegesi seçildim. Hedefim yeniden milletvekili aday adayı olmak. Ötekileştirilmişlerin her türlü haklarını Meclis'te çok daha iyi savunabileceğimi düşünüyorum. Bizler gökkuşağını çok daha ileriye götürmeye çalışıyoruz."

Kaynak: DHA