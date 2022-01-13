Avcılar, ayıları görünce silahlarını bırakıp fotoğraf çektiler - Haberler
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Avcılar, ayıları görünce silahlarını bırakıp fotoğraf çektiler

Avcılar, ayıları görünce silahlarını bırakıp fotoğraf çektiler
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

ANTALYA Gündoğmuş'taki ormanda avcılar önlerine çıkan 1'i yavru 2 bozayıyı görünce sevinip, bu anları görüntüledi.

ANTALYA Gündoğmuş'taki ormanda avcılar önlerine çıkan 1'i yavru 2 bozayıyı görünce sevinip, bu anları görüntüledi.

Gündoğmuş ilçesindeki ormanda gezen 3 avcının önüne 1'i yavru 2 bozayı çıktı. Ayılarla karşılaşınca cep telefonlarını çıkaran avcılar, bu anları kaydetti. Ayıları görünce sevinen ve birbirlerini de uyaran avcılardan görüntüyü çeken kişi, "Ne güzel ya, maşallah maşallah canım benim, şunun güzelliğini görüyor musun ya" dediği duyuldu. Büyük ayının ardından, yanındaki yavru ayıyı da fark eden avcıların, "İlk defa. Ayı ayı diyorduk, ayağım uğurlu geldi benim" sözleri de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere ayıların bir süre sonra ormanda gözlerden kaybolduğu görüldü.


Avcılar, ayıları görünce silahlarını bırakıp fotoğraf çektiler

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Son Dakika Haberleri

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