Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Avanak Abdi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Avanak Abdi konusu, özeti ve Avanak Abdi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Avanak Abdi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Avanak Abdi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Avanak Abdi filmini izleyecek olanların merak ettiği Avanak Abdi konusu nedir, Avanak Abdi oyuncuları kimler ve Avanak Abdi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AVANAK ABDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını duvar afaişçiliği yaparak kazanan Abdi, bir gün afişlerini yapıştırdığı ünlü şarkıcıya platonik bir aşkla tutulur.

Abdi' nin bir yolunu bulup tanıştığı şarkıcı kadın, onun saf duyguları karşısında etkilenir. Ancak şarkıcının eski sevgilisi Abdi' nin önünde bir engeldir...

AVANAK ABDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Yadigar Ejder, Osman Alyanak

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1978 (84 dk)

Senaryo: Suavi Sualp

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