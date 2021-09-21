Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı - Haberler
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Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, av yasağı dönenimden alınan önlemler sayesinde türü baskı altında olan kekliklerin popülasyonunda artış yaşandığını söyledi.

VAN (İHA) - Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, av yasağı dönenimden alınan önlemler sayesinde türü baskı altında olan kekliklerin popülasyonunda artış yaşandığını söyledi.

Doğada azalan veya nesli tükenme noktasına gelen kekliklerin popülasyonunun arttırılması için alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Jandarma ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından dağlarda toplanan çok sayıda kekliği ele geçirerek Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderiyor. Burada rehabilitasyonu yapılan keklikler, tekrar doğaya salınıyor.

"Yok olabilecek türlerden bir tanesi"

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, her yıl insanlarla iç içe girmiş keklik türleri üzerinde avlanmadan dolayı bir baskı unsuru oluşturulduğunu belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin av yasağı sezonunda yakaladıkları keklikleri merkezlerine getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Kekliklerin merkezimizde rehabilitasyonunu yapıldıktan sonra tekrar doğaya salmaktayız. Bu sene geçen yıla göre daha az sayıda keklik geldi. Geçen yıl 200'ün üzerinde keklik getirilirken, bu sene yarısı kadar keklik getirildi. Koruma çalışmalarının artması, insanların bilinç düzeyinin artması ve korunmasından dolayı insanların bunu dağlarda rahatlıkla toplayamamasından dolayı popülasyonda artış yaşandığı söylenebilir. Normalde keklik popülasyonu baskı altına alındığı zaman yok olabilecek türlerden bir tanesidir" dedi.

Son zamanlarda keklik popülasyonun artığına dikkat çeken Aslan, getirilen kekliklerin bir taraftan rehabilitasyonu yapılıp doğaya kazandırılırken, bir taraftan da popülasyonun artışı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce üretme istasyonuna götürerek damızlıkta kullandığını kaydetti.

Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı

Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı

Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı

Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı
İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Av yasağında alınan önlemler kekliklerin popülasyonunu arttırdı - Haberler
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