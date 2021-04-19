Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı
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Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL - Haberler | 3. Sayfa

Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı Mersin'in Anamur ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin av tüfeği ile öldürüldüğü olay aydınlatıldı.

Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin av tüfeği ile öldürüldüğü olay aydınlatıldı. İ.Ü. isimli bir kişinin ölen şahıs ile ava gittiği, av dönüşü tüfeğini boşalttığı esnada kaza ile şahsı vurduğu tespit edildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesinde 2016 yılı Ekim ayında meydana gelen 1 şahsın av tüfeği ile yaralanması sonucu hastanede vefat etmesi olayını yeniden değerlendirdiği ve kaza ile gerçekleşen ölüm olayının şüpheli olduğunu tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, meydana gelen olayın kazaen gerçekleştiği gerekçesi ile kapatılan soruşturma dosyası Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturulmak üzere açılmasına karar verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan araştırma sonucunda ise, ölüm olayı esnasında olay mahallinde 3 şüphelinin bulunduğu belirlendi. Elde edilen delil ve bulgular ışığında gözaltına alınan şahıslardan İ.Ü. isimli şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede, maktul ile birlikte ava gittiklerini, av dönüşü maktule ait av tüfeğini boşalttığı esnada kazaen maktulü vurduğunu itiraf ettiği bildirildi.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, İ.Ü. isimli şahıs ise mahkemece elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı
Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı
Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı
Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı
Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı
Av tüfeğini boşaltırken arkadaşını vurduğu ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL

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