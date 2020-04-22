Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
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Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

Gaziantep'te epilepsi hastası şahıs, babasının av tüfeği ile havaya ateş açtı.Polislerin müdahalesi üzerine 5 kilometre yaya olarak kaçan kişi, bir koruyucuyu yaraladıktan sonra ancak dengesini kaybedip yamaçta yuvarlanması ile yakalanabildi.

22.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:27
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Selim Mahallesi'nde ikamet eden epilepsi hastası Mehmet Gökkaya, babasının av tüfeğini alarak mahalle arasında bulunan bir parkta havaya ateş etmeye başladı. İhbarı alan polis, şahsı ikna edemeyince 5 kilometrelik bir kovalamaca yaşandı. Bir köy korucusunun ayağından yaralandığı olay, epilepsi hastası gencin dengesini kaybedip yere düşmesiyle sona erdi.

YAYA OLARAK 5 KİLOMETRE KAÇTI

Kovalamaca Nurdağı Devlet Hastanesi civarında bir parkta başladı. Polislerin uzun süre ikna etme çabalarına olumsuz yanıt veren Mehmet Gökkaya yaklaşık beş kilometre mesafede Başpınar mahallesinin kırsal alanına kadar yaya olarak koştu. Kovalamaca, şahsın yorulması ve dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlanması ile son buldu.

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

KÖY KORUCUSU YARALANDI

Şahsı vurmamak ve zarar vermemek için titiz bir çalışma yapan emniyet ekipleri uzun süren ikna çabaları sonrasında şahsı oyalama taktiği ile arka taraftan müdahale ederek etkisiz hale getirdiler. Bu esnada köy korucusu olan T.G. ayak kısmından yaralandı. Korucunun hayati tehlikesinin olmadığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

18 EL ATEŞ ETTİ

Havaya ve polislere toplamda 18 el ateş eden Gökkaya'nın kullandığı pompalı av tüfeği babasının üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet Gökkaya hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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