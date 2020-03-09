ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
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ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti

ATV ekranının yeni dizisi Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide kadın ve erkek arasında geçen küfürlü diyalog sansürlenmedi. Kanalın küfürleri sansürlemeden vermesi ise Twitter'da tepki çekti.

09.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:37
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban'ın üstlendiği Gel Dese Aşk, dün akşam ilk bölümüyle ATV ekranında yayınlandı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizideki kadına şiddet sahnesi ve küfürlerin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

KÜFÜRLER SANSÜRLENMEDEN YAYINLANDI

Dizide kendisine sahip çıkmayan babasının çalıştığı şirkete giden İlayda Çevik'in oynadığı Bahar karakteri ile babası arasındaki diyalog sosyal medyada tepki çekti. Dizide O...pu ve p.ç küfürlerinin sansürlenmeden verilmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da kısa sürede gündem olan dizi için RTÜK'e şikayet yağdı.

TWITTER'DA TEPKİ YAĞDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilk bölümü yayınlanandizide kadına şiddet sahnesinin yer almasıyla ilgili Twitter'da şöyle yorumlar yapıldı: "Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadına şiddet mi? Daha kötüsü olamazdı", "Salak, gerizekalı gibi kelimeleri sansürleyen RTÜK buna nasıl izin verdi?", "Havada uçuşan küfürleri sansürsüz bir şekilde çoluk çocuğa izletmek."

GEL DESE AŞK'IN KONUSU

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...

ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti

Haberin Videosu:

Gel Dese Aşk dizisindeki küfürlerin sansürlenmeden yayınlanması Twitter'da tepki çekti

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