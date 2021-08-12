Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı
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Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı

Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Atlı jandarma birlikleri, jandarmanın sorumluluk sahasındaki Çeşme'deki plajlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Atlı jandarma birlikleri, jandarmanın sorumluluk sahasındaki Çeşme'deki plajlarda devriye görevi yapmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda jandarmanın sorumluluk sahasındaki Altınkum ve Pırlanta plajlarında devriye görevi yapan atlı jandarma birlikleri, bu yıl da Çeşme'ye geldi. Jandarma ekipleri, plajlarda görevine başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, plajlarda devriye gezerek, vatandaşların güven içerisinde plajlardan yararlanmalarını sağlıyor. Suçun ortaya çıkmadan önlenmesi için devriye görevi yapan atlı jandarmalar, güvenlik konularında da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Atlı jandarmalara plajlardaki vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. - İZMİR

Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı
Atlı jandarmalar ünlü tatil merkezi Çeşme plajlarında göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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