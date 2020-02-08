: Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

08.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:33

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi.

Önceki gün Atina sokaklarından kendilerini tanıyan Türkler tarafından fotoğraflanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.

İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.

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