Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
Son dönemde yakınlaşan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan tatili devam ediyor. Ünlü ikili, Atina'da ikinci kez görüntülendi.
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından üst üste ikinci kez görüntülendi.
Önceki gün Atina sokaklarından kendilerini tanıyan Türkler tarafından fotoğraflanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.
İkili, baş başa çıktıkları Atina tatiliyle haklarında çıkan aşk iddiaları doğrulanmış oldu.