Atilla Sertel kimdir? Atilla Sertel kaç yaşında, nereli? Atilla Sertel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Atilla Sertel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Atilla Sertel kaç yaşında, nereli? Atilla Sertel hayatı ve biyografisi! Atilla Sertel kimdir?

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ATİLLA SERTEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Temmuz 1956

Kaç yaşında: 64 yaşında

Nereli: Eskişehir

Atilla Sertel (d. 23 Temmuz 1956), Türk, siyasetçi ve gazeteci. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'in 2. bölgesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bağlı olarak milletvekilliği yapmaktadır. 2009 yılından 2015 yılına kadar Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda başkanlık yapmıştır.

23 Temmuz 1956 tarihinde Eskişehir'de doğan Atilla Sertel, ilk, orta ve liseyi bitirdikten sonra 1982 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (Lisans) bölümü ile 2020 yılında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet (Ön Lisans) bölümü'nden mezun oldu. Öğrencilik yılları sırasında Milliyet, Güneş, Yeni Asır ve Hürriyet gazetelerinde yazmaya başladı. Haber müdürü ve köşe yazarı oldu. 1991 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisi açısından başarısız geçen milletvekili seçimlerinden sonra gazeteciliğe dönerek Ekonomi Gazetesi'nde haber müdürü oldu ve Gazete Ege'nin editörlüğünü yaptı

1989 yılında Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Basın ve Halkla İlişkiler bölüm müdürü olarak çalıştı. Eşi Ziynet Sertel ile Ajansı Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurduktan sonra bir de yayıncılık şirketi açtı. 2000 yılında Şehir ve Başkan dergisinin yayınına katkıda bulundu.