Atiker Konyaspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor



TÜRKİYE Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonu için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.



Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, gözetiminde Konya'da sürdürülen hazırlıkların birinci etap çalışması aralıksız sürdürülüyor. Hazırlık çalışmaları kapsamında futbolcuların performans, gövde ve kan laktat testleri yapıldı, fizyolojik durumları tespit edildi.



Atiker Konyaspor, 8 Temmuz'dan itibaren hazırlıkların ikinci etabını Erzurum kampında sürdürecek.



Atiker Konyaspor, bu sezon sonunda Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırırken, İşveçli kaleci Patrik Carlgren, Fenerbahçe'den sağ defans oyuncusu Savaş Polat, Levski Sofia'nın Faslı orta saha futbolcusu Mehdi Bourabia ve Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traoré'yi renklerine bağladı. Yeşil- beyazlı ekip yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.