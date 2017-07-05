Atiker Konyaspor'da 95. Yıl Coşkusu

Atiker Konyaspor kuruluşunun 95. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Pop müzik sanatçısı Burcu Güneş'in sahne aldığı kutlamalarda futbolcular üstü açık otobüsle tarihinde ilk kez aldıkları Ziraat Türkiye Kupası ile şehir turu attı.



Atiker Konyaspor kulübü, 95'nci kuruluş yıl dönümünü Kılıçarslan Meydanı'nda taraftarlarla birlikte kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte pop müzik sanatçısı Burcu Güneş'te sahne aldı. Güneş, Konyaspor için besteleği 'Konyaspor geliyor bak' şarkısı ile başladığı performansına sevilen parçalarıyla devam etti. Konser esnasında yeşil beyazlı futbolcular üstü açık otobüsle konser alanına geldi. Futbolcular tarihlerinde ilk kez aldıkları Ziraat Türkiye Kupası ile taraftarları selamladı.



KONYASPOR TARİHİNİ YENİDEN YAZDIK



Konser sonrası yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla birlikte sahneye çıkan başkan Ahmet Şan, şunları söyledi:



"Hatiraya bakalım. Harita yalan söyler mi? En büyük il Konya. Şampiyon Konya. İnancın zaferi. 2011 yılında o zaman denildiki yıldız yok, işte bizim yıldızlarımız. Aramızdan ayrılan 6 arkadaşımız var. Onların yerine gelen arkadaşlarımız var. Yarın akşamda bir başka arkadaşımız aramızda olacak. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hocalardan Mustafa hoca aramızda. O ve sizinle beraber daha büyük başarılara yürüyeceğiz. Sizinlile birlikte biz Konyaspor tarihini yeniden yazdık. Bugün 95'nci yıl dönümümüz. İnşallah bu sezon hayırlısıyla başarılı bir şekilde devam eder."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Burcu Güneş konser



Futbolcuların alana gelmesi



Ahmet Şan konuşma



Genel ve detaylar



HABER-KAMERA: TOLGA YANIK KONYA DHA