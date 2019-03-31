Athena Gökhan ve Metin Uca'dan Tunceli Belediye Başkanı Seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik!

Metin Uca ve Athena Gökhan, geçtiğimiz dönem Ovacık Belediye Başkanı olan, bu seçimde de TKP'den seçime girerek, Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu'nu Twitter'dan tebrik etti.

"ÖRNEK OLMASI DİLEĞİYLE"

Uca, Maçoğlu ile ilgili, "İçtenlikle mutlulukla Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kutluyorum. İlk kez bir komünist, Cumhuriyet tarihinde bilgisi, birkimi, deneyimi ve büyük halk desteği ile kent belediye başkanı olarak göreve başlıyor. Başarısının devamı ve örnek olması dileği ile." yazdı.

"ÇOK SAĞLAM BİR ÖRNEKSİNİZ"

Daha önce de Maçoğlu'na olan desteğini açıklayan Gökhan Özoğuz da, Maçoğlu'nun çok iyi bir örnek olduğuna değinerek, "Tebrikler Fatih Mehmet Maçoğlu. Belediyecilik yaklaşımınızla çok sağlam bir örneksiniz. Hizmetlerinizin çoğalarak devamını dileriz." ifadelerini kullandı.