Ateş Çınar kimdir? Yelken sporuyla ilgilenen Ateş Çınar kaç yaşında, nereli?
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Ateş Çınar kimdir? Yelken sporuyla ilgilenen Ateş Çınar kaç yaşında, nereli?

Ateş Çınar kimdir? Yelken sporuyla ilgilenen Ateş Çınar kaç yaşında, nereli?
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Ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek isimlerden biri olan Ateş Çınar hakkında Ateş Çınar kimdir? Yelken sporuyla ilgilenen Ateş Çınar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor.Peki, Ateş Çınar'ın şampiyonluğu var mı? Ateş Çınar daha önce olimpiyatlara katıldı mı?

Ateş Çınar kimdir? Yelken sporuyla ilgilenen Ateş Çınar kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Ateş Çınar'ın şampiyonluğu var mı? Ateş Çınar daha önce olimpiyatlara katıldı mı?

ATEŞ ÇINAR KİMDİR?

Ateş Çınar 16 Mayıs 1986 tarihinde dünyaya gelen Türk yelkencidir.

İzmir'de doğan Ateş Çınar, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda kardeşi Deniz Çınar'la birlikte ülkesini temsil etti. İkili mücadeleleri sırasıyla 28, 24 ve 14. sırada tamamladı.12.09.2020 tarihinde hayatını Sena Saraman ile birleştirdi.

2003 Çeşme Laser 4.7 U18 Dünya Şampiyonası ikincisi, 2002 Samsun, 2002 Adana ve 2003 Çeşme Türkiye şampiyonaları Laser 4.7 şampiyonu oldu.

ATEŞ ÇINAR OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Olimpik Milli Sporcu Onur Cavit Biriz'in RS: X Erkekler kategorisinde Tokyo'da mücadele etmeye hak kazanmasıyla birlikte Türkiye, yelken branşında Olimpiyat Oyunları'nda 8 sporcuyla boy gösterecek. Ay-yıldızlı formayla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan sporcu listesi şu şekilde:

  • Alican Kaynar - Finn
  • Ateş Çınar - 470
  • Deniz Çınar - 470
  • Beste Kaynakçı - 470 Kadınlar
  • Okyanus Arıkan - 470 Kadınlar
  • Ecem Güzel - Laser Radial
  • Dilara Uralp - RS: X Kadınlar
  • Onur Cavit Biriz - RS: X
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