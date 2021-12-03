Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler - Haberler Magazin
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Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ateist olduğunu söyleyen oyuncu İlyas Salman, Magazin Noteri programında vasiyetini açıkladı. "Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelmesin" diyen Salman, sadece dostlarının kendisini türküler eşliğinde son yolculuğuna uğurlamasını istedi.

Bu zamana kadar rol aldığı Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo ve Banker Bilo gibi unutulmaz yapımlarda tanınan İlyas Salman, YouTube kanalında yayınlanan Magazin Noteri programına konuk oldu. Bu zamana kadar kendisini en çok etkileyen ölümden bahseden usta oyuncu, vasiyetini de açıkladı.

Salman, sunucu Ali Eyüboğlu'nun "Ateist İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim."

Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler

Daha önce yaptığı "Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi" açıklaması hakkında konuşan İlyas Salman, "Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli'ydi, ben Erguvan'lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal'in arkasından çok ağladım" dedi.

Geçmiş yıllarda ateist olduğunu açıklayan İlyas Salman, "Cennete ve cehenneme inanmıyorum. Ben ateistin tekiyim. Kendi yarattığım şeye tapacak kadar aptal değilim" demişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (5)
Ahmet AKGÜL:yazık ettin kendine be sefil bilo Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
corci:Helal olsun İlyas Salman..şimdiki gibi çakmalardan , yiyicilerden olacağına böyle ol Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
I Bor :haydi, ne zaman? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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