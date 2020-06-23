ATB'den Aydın Valisi Aksoy'a ziyaret
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ATB'den Aydın Valisi Aksoy'a ziyaret

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, borsanın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

ATB'den Aydın Valisi Aksoy'a ziyaret
23.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:01

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, borsanın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yrd. Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın Meclis Üyeleri Ali Çevik, Cihan Can, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu ile Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz' dan oluşan heyet Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Vali Aksoy'a yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülmekte olan Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje kapsamında desteklenen Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposunun Erbeyli'de on dokuz bin metrekare yüzölçümlü alanda 1800 ton/yıl kapasiteli, enerjisini 254 kWh kapasiteli fotovoltaik güneş panellerinden sağlanacağının, soğuk hava deposunun incir sezonuna yetişmesi için hız kesmeden çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

Çondur sözlerinin devamında, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alınan ve AB tarafından tescil için ilan edilen Aydın Kestanesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ilan sürecine çıkarılan Aydın Memecik Zeytinyağı ile değerlendirme süreci devam etmekte olan ürünler hakkında bilgilendirmede bulundu.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur, Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarlarının 2002 yılından bu yana hizmet verdiğini belirtilerek, Uluslararası arenada ise International Olive Council (IOC)'nin listesinde yer alan sayılı laboratuvarlardan biri olarak zeytinyağı sektörüne hem duyusal hem kimyasal analizler konusunda destek verdiğini vurguladı. Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından yapılması planlanan projelerde Vali Aksoy'dan destek talebinde bulunarak, işbirliğinde yapılabilecek ortak çalışmalara hazır olduklarını ifade etti.

Vali Aksoy, Aydın ili tarımsal ürünlerinde katma değerin arttırılması için önemli bir kurum olan Aydın Ticaret Borsası ile istişare içerisinde çalışmaların yukarıya taşınacağını ifade ederek, ziyaretleri için Aydın Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerin iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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