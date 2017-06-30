Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kızların Üstünlüğü

ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce programlarından mezun olan 205 öğrenci arasında kızlar üstünlüğü göze çarptı. Türkçe ve İngilizce Tıp programlarında ilk iki dereceyi kızlar paylaştı.



Rektörlük 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen Tıp Fakültesi 47'nci mezuniyet törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sezai Ercişli, Prof. Dr. Nihat Yatkın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muhammet Akif Güler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent ve akademisyenlerle öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından mezun olan öğrenciler adına Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Dr. Sedanur Çelik ile İngilizce Tıp Programın dönem birincisi Dr. Elif Çakır birer konuşma yaptı. Tıp Fakültesinin 55 yıl önce kurulduğunu, 53 yıl önce ilk öğrenci aldıklarını hatırlatan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Levent, şimdiye kadar 5 bin 295 doktor mezun ettiklerini bildirdi. Prof. Dr. Levent, şunları söyledi:



"Ülkemizin hangi şehrine giderseniz gidin Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan doktora rastlarsınız. Ülkemizin en zeki ve en başarılı öğrencileri arasına girerek, fakültemizde eğitim almaya hak hakandınız. Zorlu bir süreçten sonrada hekim oldunuz. Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir, bunu unutmayın. Heyecanınızı da hiçbir zaman kaybetmeyin. Sevgili aileler, eğitimin kökleri acı meyvesi ise tatlıdır. Bugün meyve zamanı. Evlatlarınızla ne kadar gururlansanız azdır. Bugün 205 evladımızla gururlanıyoruz. Eminim ki genç doktorlar, vatanına, ailesine ve vatanı bize emanet eden atalarımıza vefa borçlarını unutmayacaklar."



Konuşmaların ardından, Türkçe Tıp Programı dönem birincisi Dr. Sedanur Çelik'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, İngilizce Tıp Programın dönem birincisi Dr. Elif Çakır'a Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan plaket ve diploma verdi. Ardından birinci olan öğrenciler mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı. Tıp Fakültesinden mezunlar sıralamasında Türkçe Program birinciliğini Sedanur Çelik, ikinciliğini Nagihan Şimşek, üçüncülüğünü İrem İlter,



İngilizce programda ise birinciliği Elif Çakır, ikinciliği Bedia Bulut, üçüncülüğü Orçun Cem Öngöre elde etti. Sırayla sahneye çağrılan doktorlar, öğretim üyelerinin elinden diplomasını aldı. Törende son olarak öğrenciler doktorluk yemini etti ve kep fırlattı. - Erzurum