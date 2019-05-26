Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar öncesine ait olan siyah beyaz görüntüleri yapay zeka teknolojisi kullanılarak renklendirildi. Atatürk'ün renklendirilmiş görüntüleri sosyal medya paylaşım rekoru kırdı.
Daha önce de Atatürk'e ait renkli fotoğraf ve videolar yapılmıştı, ancak bu kez yapay zeka teknolojisi kullanıldı. Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan videoda, Atatürk'ün renklendirilmiş görüntüleri yer alıyor. Hazırlayan ekipten olduğu belirtilen bazı kullanıcılar, büyük bir emekle Atatürk'e ait en net görüntülerin renkli hale getirildiğini ifade ediyor.
SOSYAL MEDYADA ÇOK PAYLAŞILIYOR
Video, paylaşıldığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve beğeni rekoru kırdı.
İNSAN ELİ DEĞMEDEN RENKLENDİRİLEN İLK VİDEO
Söz konusu yapay zeka, diğer örneklerini inceleyerek fotoğraf ve video karelerine renk ataması yapıyor. Bu video da Atatürk'ün, insan eli değmeden renklendirilmiş ilk videosu olma özelliğiyle ön plana çıktı.
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